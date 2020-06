Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schere gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 34-Jähriger wurde heute Mittag dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt im Erfurter Süden eine Schere stahl. Der Ladendetektiv sprach den Dieb daraufhin an und forderte ihn auf, mit ins Büro zu kommen. Beim Versuch zu flüchten, konnte der 34-Jährige gestellt werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen. Er ist kein Unbekannter, aktuell laufen 11 Verfahren gegen den Dieb. Er war mehrfach beim Stehlen erwischt worden. Meist hatte er es auf Alkohol oder Parfum abgesehen, oft lag seine Beute deutlich über 200 EUR. Im Mai hatte er außerdem versucht in einem Baumarkt eine Kettensäge im Wert von knapp 400 EUR zu entwenden. Weiterhin laufen Verfahren wegen Hausfriedensbruch gegen den Mann. Es ist davon auszugehen, dass es vorerst sein letzter Beutezug war und er ab morgen hinter schwedischen Gardinen sitzt. (JS)

