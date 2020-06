Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vom Balkon gestürzt

Sömmerda (ots)

Einen Schutzengel hatte gestern ein 27-Jähriger in Sömmerda. Der Mann hatte am Balkongeländer seiner Mietwohnung in der 5. Etage gewerkelt und stürzte dabei in die Tiefe. Bei dem Sturz prallte er gegen den Balkon in der ersten Etage und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Erfurter Krankenhaus geflogen werden. Der Mann geht es gut, er hat keine Brüche erlitten. Fremdverschulden schließt die Erfurter Kriminalpolizei nach bisherigen Erkenntnissen aus. Der Mann hatte großes Glück im Unglück. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell