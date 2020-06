Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Achtung! Vermehrte Anrufe durch Trickbetrüger

Erfurt (ots)

Im Stadtgebiet von Erfurt kam es heute vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bisher sechs Senioren bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sie von Betrügern kontaktiert wurden. Die Anrufer gaben sich als Enkel oder Enkelin aus und fragten die betagten Personen nach Geld. Die Beträge schwankten, reichten aber bis zu 30 000 EUR. Die vermeintlichen Nachfahren steckten angeblich immer in Schwierigkeiten, deshalb werden die hohen Summen benötigt. Die Polizei weist erneut daraufhin, niemals am Telefon Auskünfte über Vermögenswerte zu erteilen. Vergewissern sie sich unter den ihnen bekannten Telefonnummern bei ihren Verwandten ob diese tatsächlich bei ihnen angerufen haben. Übergeben sie niemals fremden Leuten Bargeld oder Wertgegenstände. Falls sie Zweifel haben, beenden sie das Gespräch und informieren sie umgehend die Polizei. Abgewandelte Varianten des Enkeltricks können auch Anrufe von vermeintlichen Behörden (Polizei, Staatsanwaltschaft) sein, die dubiose Geldforderungen aufmachen. Oftmals werden Opfer auch emotional erpresst und es wird vorgegaukelt, dass die Kinder/ Enkel einen Unfall hatten und Geld für eine Behandlung benötigt wird. Behalten sie einen kühlen Kopf und besprechen sie den Anruf unbedingt mit vertrauten Personen und wenden sie sich im Zweifelsfall an ihre Polizeidienststelle.

