Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 16.04.2020 ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Bunten Mantel ein Unfall zu dem Zeugen gesucht werden. Ein Zeuge konnte beobachten, wie gegen 11:10 Uhr ein Einkaufskorb gegen einen abgestellten Pkw rollte und ihn durch den Zusammenstoß beschädigte. Eine ca. 30 bis 35-jährige Frau hatte noch versucht das Gefährt aufzuhalten, konnte aber nicht verhindern das es gegen das Auto prallte. Wem der Einkaufswagen gehörte und wer ihn außer acht ließ, wird aktuell ermittelt. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Vor allem die Frau, die noch versuchte die Fahrt des Einkaufswagens zu stoppen. Hinweise bitte an den ID Nord unter Angabe folgender Nummer: 0091525. Telefon: 0361: 7840 -0. (JS)

