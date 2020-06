Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreiste Diebe

Erfurt (ots)

In den frühen Montag Morgenstunden wurde einer 54-Jährigen Camperin ein hochwertiges Damen Rennrad vom Wohnmobil gestohlen. Die Frau parkte im Bereich J.-G.-Ring als Unbekannte sich an dem Heckträger zu schaffen machten. Das Zweirad hat einen Wert von 1800 EUR. Bemerkt hat die Frau das Treiben nicht, sie schlief tief und fest in dem Wohnmobil. (JS)

