Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Ein Handtaschendieb wurde gestern Vormittag in einer Drogerie in Sömmerda erwischt. Der 24-Jährige hatte einer Seniorin die Börse aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Rentnerin bemerkte das Treiben und informierte die Polizei. Ob der polizeibekannte Mann für weitere Diebstähle in den letzten Wochen in der Stadt in Betracht kommt, muss nun ermittelt werden. (JS)

