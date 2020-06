Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Beute

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einen Tieflöffel und einen Schnellwechsler hatten es Diebe in Walschleben abgesehen. Die Unbekannten bauten die Hydraulikschläuche auseinander, so dass der Druck aus dem Ausleger genommen wurde. Dadurch konnte der am Boden liegende Tieflöffel entwendet werden. Außerdem wurde der Schnellwechsler vom Ausleger abgebaut. Der Wert der Beute beträgt ca. 3000 EUR. (JS)

