Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Chance genutzt

Erfurt (ots)

Pech hatte gestern ein Paketzusteller in der R.-Eiling-Straße. Während der Auslieferung ließ er sein Fahrzeug 2 Minuten unbeobachtet unverschlossen. Ein Dieb nutzte die Möglichkeit und griff sich die Geldbörse des Mannes. Neben persönlichen Dokumenten gelangte der Dieb so auch an Bargeld. (JS)

