Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Besuch am Camper

Erfurt (ots)

Unsanft geweckt wurde gestern ein 62-jähriger Camper in Erfurt. Der Mann stand mit seinem Wohnmobil im Bereich des Zooparks, als er in den frühen Morgenstunden Geräusche an seinem Camper wahrnahm. Unbekannte machten sich an seinen E-Bikes zu schaffen, die der 62-Jährige auf dem Fahrradträger montiert hatte. Die Diebe versuchten die hochwertigen Räder zu stehlen. Der 62-Jährige hämmerte von innen gegen die Wohnwagenwand, so dass die Langfinger bemerkten, dass sie aufgeflogen waren. Die Diebe konnten unerkannt, aber ohne Beute flüchten. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell