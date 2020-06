LPI-EF: Pressemeldung zur IMK

Landespolizeiinspektion Erfurt

Thüringen hat für das Jahr 2020 den Vorsitz der Ständigen Konferenz der Innenminster und -senatoren der Länder übernommen. Die diesjährige Frühjahrsinnenministerkonferenz tagt vom 17. - 19. Juni 2020 in Erfurt. Neben dem Thüringer Innenminister Georg Maier werden alle InnenministerInnen und -senatoren von Bund und Ländern sowie weitere hochrangige Gäste erwartet. Die Thüringer Polizei gewährleistet den sicheren Verlauf der Konferenz. Hierfür sind jedoch auch Maßnahmen erforderlich, die AnwohnerInnen oder Gewerbetreibende betreffen können. Es wird in der Erfurter Innenstadt und an den Veranstaltungsorten zu Einschränkungen kommen, um einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltung sicherzustellen. Die Thüringer Polizei bittet um das Verständnis für die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gäste und AnwohnerInnen. Bei Fragen wenden Sie sich gern an die Polizei in Erfurt. Sie können Ihre Fragen auch an die Pressestelle der Landespolizeidirektion richten: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de.

Zudem informieren wir Sie über die sozialen Netzwerke. Sie finden uns bei Twitter @Polizei_Thuer und Facebook @Polizei.Thueringen

Einschränkungen im Bereich Dorinthotel

- Absolutes Halteverbot im Bereich Theaterplatz, Koenbergkstraße und Mainzerhofstraße in der Zeit von 17.06.2020, 08:00 Uhr bis 19.06.2020, 15:00 Uhr. - In der Koenbergkstraße besteht ein beschränktes Einfahrtverbot, die Zufahrt wird nur den Mietern des Parkhauses gestattet. - Im Bereich Theaterplatz gibt es kurzzeitige Straßensperrungen in folgenden Zeiträumen: 17.06.2020, 16:00 bis 19:00 Uhr, 18.06.2020, 12:00 bis 14:00 Uhr und am 19.06.2020, ab 12:00 Uhr. - Anwohner der Koenbergkstraße werden gebeten, während der Konferenz auf geöffnete Fenster zu verzichten und diese nur anzukippen. - Die Eingänge des Ärztehauses werden in Richtung Koenbergkstraße geschlossen bleiben. Patienten und Personal haben die Möglichkeit, die Eingänge über die Mainzerhofstraße und den Theaterplatz zu nutzen. - MitarbeiterInnen und Besucher der umliegenden Firmen und Geschäfte werden aufgefordert, die Koenbergkstraße zu meiden und andere Eingänge in die Gebäude über die Maximilian-Welsch-Straße, Mainzerhofstraße und den Theaterplatz zu nutzen. - Sollte ein Betreten der Koenbergkstraße zwingend zerforderlich sein, erfolgt dies mit polizeilicher Begleitung.

Einschränkungen im Bereich Kaisersaal

- Der Kaisersaal ist für Publikumsverkehr am 18.06.2020 gesperrt. - Absolutes Halteverbot in der Futterstraße am 18.06.2020 von 08:00 bis 24:00 Uhr. - Zudem wird es in der Futterstraße in folgenden Zeiträumen kurzzeitige Straßensperrungen geben: 18.06.2020, 14:00 bis 15:00 Uhr und ab 21:00 Uhr. - In folgenden Straßen werden Anwohnerparkplätze (außer Behindertenparkplätze) am 18.06.2020, in der Zeit von 08:00 bis 24:00 Uhr gesperrt: Futterstraße, Meienbergstraße, Wenigemarkt.

Weitere Einschränkungen

- Durch notwendige Fahrten der Fahrzeugkolonnen wird es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Nahverkehr (Bus, Straßenbahn) kommen. - In folgenden Straßen werden Anwohnerparkplätze am 18.06.2020, in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr gesperrt: Pergamentergasse, Michaelisstraße, Höhe Hausnummer 37 bis 39, Studentengasse, Allerheiligenstraße und Augustinerstraße.

Parkmöglichkeiten und Standplätze für Pressevertreter stehen auf dem Theaterplatz und Busparkplatz in der Maximilian-Welsch-Straße zur Verfügung. Die Zufahrt ist über die Domstraße möglich. Parkmöglichkeiten im Bereich des Kaisersaals stehen Pressevertretern auf dem Busparkplatz am Juri-Gagarin-Ring, Höhe Hausnummer 137, zur Verfügung. Von dort sind es fußläufig etwa 300 Meter bis zum Kaisersaal.

