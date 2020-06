Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerscheine unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Landkreis Sömmerda erwischten Polizeibeamte drei Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis. In Straußfurt wurde ein 28-jähriger Opelfahrer ohne Führerschein erwischt, er stand außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein LKW Fahrer war in Ringleben ohne das gültige Dokument unterwegs. Gegen den 49-jährigen wurde Anzeige erstattet. Einen 25-Jährigen VW Fahrer stellten die Polizisten in Sömmerda ohne Führerschein fest. (JS)

