Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine komplette Motorradausrüstung samt einer Vollcross Suzuki stahlen Diebe aus einer Halle in Großrudestedt. Die Unbekannten müssen in der letzten Woche in die Halle eingebrochen sein. Das Zweirad samt Kombi, Helm und Schuhen hat einen Wert von über 8000 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell