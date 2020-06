Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sperrige Beute

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe drangen in Riethnordhausen in die Laube einer Kleingartenanlage ein und bedienten sich an den Habseligkeiten des Datschenbesitzers. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Unbekannten einen Wasserschlauch, Rasenmäher, Stühle und einen Grill mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf ca. 400 Euro, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 EUR. (JS)

