Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Zigaretten und Alkohol im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte aus einem Getränkemarkt im Erfurter Norden. Die Diebe brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Geschäft ein und bedienten an der Auslage. Neben den Getränken und Zigaretten stahlen sie auch Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell