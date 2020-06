Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Diebestour

Erfurt (ots)

Eine 76-Jährige wurde Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Innenstadt bestohlen. Die Seniorin ließ ihren Einkaufwagen einen Moment außer Acht, so dass sich der 24-jährige Dieb das Portemonnaie aus ihrem Beutel stehlen konnte. Noch in dem Markt entnahm der Mann das Geld und ließ die Börse in dem Geschäft zurück. Ein Ladendetektiv hatte das ganze beobachtet und den 24-Jährigen gestellt. Bei der Durchsuchung des Langfingers kam noch weitere Beute ans Licht. Offensichtlich war der Mann bereits auf Diebestour gewesen. Er hatte mehrere hundert Euro Bargeld, Armbänder, Socken und ein paar Turnschuh einstecken. Die Sachen wurden dem polizeibekannten Mann abgenommen, die entsprechenden Anzeigen gefertigt. Bereits in den vergangen Tagen war der Mann wegen ähnlicher Delikte mehrfach in Erscheinung getreten. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell