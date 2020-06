Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger unterwegs

Erfurt (ots)

Mehrere Anzeigen zu Kellereinbrüchen nahm die Polizei am Wochenende im Stadtgebiet von Erfurt auf. So machten sich Diebe im Bereich des Roten Berges und der Lowetscher Straße in Kellerboxen zu schaffen. Sie hatten es auf Werkzeuge, Malerbedarf und ein Fahrrad abgesehen. In der Budapesterstraße richteten die ungebetenen Gäste hauptsächlich Sachschäden an, da es ihnen nur in einem Fall gelang in einen Keller einzubrechen, fünf Mieter hatten Glück und blieben von einem Diebstahl verschont. Balkonmöbel verschwanden aus einem Kellerabteil in der Adalbertstraße, eine Palme wurde aus einem Vorgarten in der Zittauer Straße entwendet. (JS)

