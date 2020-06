Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reh sorgt für Unfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein Mitsubishi-Fahrer auf der Landstraße zwischen Vehra und Haßleben. Als in einer Kurve ein Reh die Fahrbahn querte, wich der 23-jährige Autofahrer dem Tier aus. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach mit dem Fahrzeug und blieb auf einem angrenzenden Feld stehen. Glücklicherweise konnten er und sein 20-jähriger Beifahrer das Auto unverletzt verlassen. Am Auto entstand allerdings Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. (JN)

