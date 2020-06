Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geringe Ausbeute

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag trieb ein Dieb im Erfurter Norden sein Unwesen. Er hatte es auf einen Fiat abgesehen, der in einer Tiefgarage parkte. Der Täter schlug eine Seitenscheibe des Autos ein und griff in die Mittelkonsole. Die Beute fiel allerdings gering aus. Es wurden Kleingeld und zwei Schachteln Zigaretten gestohlen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell