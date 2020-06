Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sekundenschlaf endet im Krankenhaus

Erfurt (ots)

Gestern Abend, gegen 17:30 Uhr, kam ein 52-jähriger Mann aufgrund von Sekundenschlaf in Windischholzhausen mit seinem VW von der Straße ab. Er kollidierte mit einer Straßenlaterne und einer gemauerten Abwasserführung. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der Wagen musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Der Mann wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der verursachte Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. (JN)

