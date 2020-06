Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen aufgefunden

Sömmerda (ots)

Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, suchten am Mittwochmorgen Polizisten die Wohnung eins 29-Jährigen in Sömmerda auf. Der Mann wurde zusammen mit einer 21-jährigen Frau angetroffen. Auf dem Wohnzimmertisch stießen die Beamten auf Drogen. Auch bei der Frau konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde neben verschiedenen Drogen auch ein Schlagstock sichergestellt. Gegen beide wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der 29-Jährige wurde festgenommen und noch am gleichen Tag einem Gefängnis zugeführt. (JN)

