Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volles Programm

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht kontrollierten Erfurter Polizisten in der Friedrich-Engels-Straße einen BMW-Fahrer. Wie sich herausstellte, hatten die Beamten den richtigen Riecher. Der 23-Jährige stand unter Drogeneinfluss. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte am Auto gestohlene Kennzeichen angebracht. Der BMW wurde beschlagnahmt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte und bereits einschlägig bekannt war, wurde seine vorläufige Festnahme angeordnet. Im Laufe des heutigen Nachmittags wird der 23-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. (JN)

