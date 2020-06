Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb überrascht

Erfurt (ots)

Gestern Abend traute eine Frau in der Krämpfervorstadt von Erfurt ihren Augen kaum. Als sie zum Feierabend ihr Geschäft zuschloss, nahm sie aus der Vorhalle des Einkaufzentrums Geräusche wahr. Sie beobachtete einen Mann, der sich gebückt hinter dem Tresen einer Bäckerei zu schaffen machte. Als sie ihn ansprach flüchtete er mit einer grauen Limousine. Wie sich später herausstellte, waren an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht. Der Täter ließ in der Bäckerei eine leere Geldkassette zurück. Wieviel Geld der Dieb erbeutet hat, ist bislang noch unklar. (JN)

