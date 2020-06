Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den Mann? Öffentlichkeitsfahndung der Kripo

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31.01.2020 betrat ein unbekannter Mann eine Filiale der Erfurter Bank in der Magdeburger Allee. Mit einer vermutlich selbst gebauten Ramme schlug der Mann auf einen Geldausgabeautomaten ein. Offensichtlich wollte er an die Geldkassette gelangen. Da die Verkleidung des Automaten standhielt, musste der Mann unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen. Er trug einen Motorradhelm, eine gelbe reflektierende Arbeitsjacke mit schwarzem Kragen sowie eine graue Arbeitshose. Wer erkennt den Mann aufgrund seiner Bekleidung? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-2411) unter Angabe der Vorgangsnummer 26862 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell