Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei verletzte Fahrradfahrer

Erfurt (ots)

Bei Verkehrsunfällen wurden gestern in Erfurt gleich drei Fahrradfahrer verletzt. Am Nachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam eine 56-jährige Radfahrerin in der Bahnhofstraße mit ihrem Vorderrad in die Bahngleise und stützte. 1,5 Stunden später kam es zu einem weiteren Unfall in der Haarbergstraße. Eine 53-jährige VW-Fahrerin fuhr an einer roten Ampelkreuzung ein Stück zurück, um das Ampellicht besser sehen zu können. Dabei übersah sie eine 17-Jährige, die mit ihrem Fahrrad hinter dem Auto vorbei fuhr. Es kam zur Kollision. Keine 20 Minuten später missachtete in Marbach ein 20-jähriger Lkw-Fahrer die Vorfahrt an einer Kreuzung in der Rochlitzer Straße. Er stieß mit einem 12-jährigen Jungen zusammen. Alle Verunglückten wurden leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell