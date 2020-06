Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebe

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einer Baustelle zwischen Frohndorf und Kölleda bedienten sich am langen Pfingstwochenende Diebe an einem Kettenbagger. Wie Bauarbeiter am Dienstagmorgen feststellen mussten, hatten die Langfinger aus der Arbeitsmaschine etwa 250 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (JN)

