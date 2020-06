LPI-EF: Eigentümer von Briefkasten gesucht!

Landespolizeiinspektion Erfurt

Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda durchsuchten aufgrund eines laufenden Verfahrens am gestrigen Tag die Wohnung eines 38-jährigen Mannes in Camburg. Dabei stießen die Polizisten auf einen Briefkasten. Möglicherweise handelt es sich dabei um Diebesgut. Der Mann beging in nahezu ganz Thüringen und Sachsen-Anhalt Straftaten. Intensive Recherchen der Polizei führten nicht zu den Eigentümern des Briefkastens. Wem wurde der abgebildete Briefkasten gestohlen? Wer kann Angaben zu den Namen "Trübner/Emmrich" machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 123347 entgegen. (JN)

