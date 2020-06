Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Giftköder sichergestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

In einer Kleingartenanlage in Walschleben wurden am Pfingstsonntag Giftköder sichergestellt. Eine unbekannte Person hatte in mehreren Gärten Hackbällchen mit Gift verteilt. Der Hund eines 37-jährigen Mannes verzehrte solch einen Köder und musste tiermedizinisch versorgt werden. Die Kripo Erfurt ermittelt nun wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. (JN)

