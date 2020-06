Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht in Erotikladen scheitert

Erfurt (ots)

Am Pfingstmontag führten Erfurter Polizisten in der Weimarischen Straße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurden sie auf einen Mopedfahrer aufmerksam, der beim Erblicken der Beamten von der Hauptstraße auf ein Firmengelände abbog und stadteinwärts fuhr. Er ignorierte die Anhaltesignale der Beamten und dachte gar nicht daran anzuhalten. Die Flucht des Mopedfahrers führte zu einem Schnellrestaurant. Hier verfolgten die Polizisten den Flüchtigen zu Fuß. Als der Mann schließlich in einem Erotikgeschäft verschwinden wollte, stellten ihn die Beamten. Der 39-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss. (JN)

