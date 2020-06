Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: AfD-Büro beschädigt

Erfurt (ots)

In der Iderhoffstraße von Erfurt wurde das Wahlkreisbüro der AfD mit roter Sprühfarbe beschmiert. Unbekannte Täter brachten am 31.05.2020, in der Zeit von Mitternacht bis 10:30 Uhr, mehrere Symbole und politische Parolen auf die Hausfassade und Fensterscheiben auf. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.(JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell