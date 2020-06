Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufall oder abgekartetes Spiel?

Erfurt (ots)

Zufall oder ein abgekartetes Spiel? Dieser Frage muss nun die Kripo Erfurt nachgehen. Ein 50-jähriger Erfurter hatte über das Internet eine Frau kennengelernt. Am Freitagabend fuhr er nach Sachsen, um sich mit ihr zu treffen. Dort traf er allerdings niemanden an. Als er in der Nacht wieder zu seinem Haus zurückkehrte, hatten Einbrecher zugeschlagen. Eine Tür war aufgebrochen. Sämtliche Räume waren durchwühlt. Die Diebe hatten Gold, Computertechnik und Bargeld mitgehen lassen. (JN)

