Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in den Thüringen Park - Erfurt, 31.05.2020

Erfurt (ots)

Am frühen Morgen des 31.05.2020 wurden Beamte des Inspektionsdienstes Nord zu einem Einbruch in das Einkaufszentrum Thüringen Park in Erfurt gerufen. Zuvor ging bei einem Sicherheitsunternehmen eine Einbruchsalarmmeldung ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Inneren des Shoppingcenters, indem die äußeren Zugangstüren gewaltsam geöffnet wurden. Aus einer frei zugänglichen Verkaufsfläche im Erdgeschoss entwendeten die Täter Modeschmuck in einem mittleren vierstelligen Wert, nachdem zwei Ausstellungsvitrinen ebenfalls mit Gewalt geöffnet bzw. beschädigt wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können, welche sich gegen 05:30 Uhr im Umfeld des Parkplatzes bewegt oder aufgehalten haben. Meldungen ergehen bitte an den Inspektionsdienst Nord unter 0361/78400. (CF)

