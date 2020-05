Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bruchlandung zweier Zugvögel

Schilfa / Riethnordhausen (ots)

Am 30.05.2020 gegen 12:15 Uhr befuhr ein 15 Jähriger mit seiner Schwalbe von Schilfa nach Gangloffsömmern und wollte am Bahnhof nach links auf den Parkplatz abbiegen. Dazu setzte er den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein 56 Jähriger mit einem Ford Transit übersah dies und überholte den 15 Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch dieser stürzte und sich schwer verletzte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Am 30.05.2020 gegen 14:00 Uhr befuhr eine 49 jährige Frau mit einem Audi A3 die Erfurter Straße in Riethnordhausen. Ein 17 Jähriger mit seiner Schwalbe wollte von der Unteren Dorfstraße auf die Erfurter Straße auffahren und übersah den Audi. Es kam zum Zusammenstoß, der 17 Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 EUR. (wo)

