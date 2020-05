Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung Pkw

Kindelbrück (ots)

Am 30.05.2020 gegen 01:00 Uhr stellte eine 34 jährige Frau ihren Pkw VW Caddy in Kindelbrück, Schäfergasse ab. Als sie um 10:30 Uhr wieder zum Pkw kam, stellte sie einen Einschlag von ca. 25 cm in der Frontscheibe fest. Der unbekannte Täter hinterlies einen Sachschaden von ca. 500 EUR. (wo)

