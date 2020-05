Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit im Verkehr

Sömmerda (ots)

Am 29.05.2020 um 23:15 Uhr in Sömmerda, Straße des Friedens ein 63 Jähriger mit seinem Fahrrad festgestellt. Dieser fiel den Beamten auf, da er sehr unsicher fuhr und das Licht nicht eingeschaltet hatte. Bei der Kontrolle wurden 1,9 Promille in der Atemluft festgestellt.

Ebenso wurde am 31.05.2020 gegen Mitternacht ein 47 jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Sömmerda, Stadtring festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,89 Promille. (wo)

