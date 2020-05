Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen gefahren

Erfurt (ots)

Polizisten führten gestern Nachmittag in der Brühlerwallstraße von Erfurt eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stoppten sie einen 32-jährigen LKW-Fahrer. An seinem Gefährt und den vorgelegten Papieren konnten keine Mängel festgestellt werden. Der Drogentest schlug bei dem Mann allerdings an. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Der LKW-Fahrer muss mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell