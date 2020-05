Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt endet am Gartenzahn

Landkreis Sömmerda (ots)

In Gebesee wurden Zeugen am Donnertagabend auf einen Autofahrer aufmerksam, weil er mit seinem Skoda gegen einen Zaun gefahren war. Da der Fahrer beim Austeigen torkelte, wurde die Polizei verständigt. Der Verdacht der Zeugen bestätigte sich. Der 65-jährige Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er pustete über 1,9 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet. Der Sachschaden am Zaun viel glücklicherweise sehr gering aus. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell