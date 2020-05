Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Totalschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Heute Morgen, gegen 05:30, Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Bundesstraße 7 in Linderbach. Ein 22-jähriger Daimlerfahrer fuhr stadtauswärts. Als er die Ampelkreuzung Am Weiherweg passierte, fuhr von rechts ein 58-jähriger Lkw-Fahrer mit Sattelauflieger auf die Bundesstraße auf. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei der Daimler unter den Auflieger geriet und zum Stehen kam. Die Bundestraße musste für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Mit einsetzenden Berufsverkehr führte dies zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der 22-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Ob die Ampel für den 22-Jährigen auf "Rot" stand, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell