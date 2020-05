Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: I-Phones gestohlen

Erfurt (ots)

Unbemerkt suchten Diebe in der Nacht zu Mittwoch in Daberstedt ein Einkaufszentrum heim. Sie hebelten die Tür zu einem Handyladen auf und machen sich an Warensicherungen zu schaffen. Sie erbeuteten schließlich drei I-Phones im Wert von über 2.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. (JN)

