Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresore gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden in der Erfurter Innenstadt gleich zwei Tresore gestohlen. Diebe hatten mehrere Türen aufgehebelt, um in das Büro einer Bäckerei zu gelangen. Dort entwendeten sie einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die gleiche Beute machten Diebe in einer Bar. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen so in die Lokalität ein. Nachdem mehrere Räume durchsucht wurden, ließen sie ebenfalls einen Tresor mit mehreren tausend Euro mitgehen. An beiden Tatorten kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. Ob für die Diebstähle dieselben Einbrecher verantwortlich sind, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. (JN)

