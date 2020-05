Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher schwer verletzt

Erfurt (ots)

In Gebesee wurde gestern ein 16-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein VW von einem Feldweg auf den Herbslebener Weg. Der 26-jährige Fahrer übersah dabei den Jugendlichen, der mit seiner Simson durch den Ort fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 16-Jährige in einen Zaun geschleudert. Er musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An der Simson entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (JN)

