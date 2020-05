Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abgebrannt

Erfurt (ots)

Unbekannte setzten den Pavillon eines Imbisses in der Kühnhäuser Straße in Brand. Es wurde gestern Mittag festgestellt, dass neben dem Zeltdach auch die Tür eines Fliegengitters beschädigt wurde. Heute Nacht rückten Polizei und Feuerwehr nochmals aus, da in der Pilse eine Papiertonne in Flammen stand. Auch hier haben Unbekannte das Feuer entfacht und einen Schaden von knapp 100 EUR verursacht. (JS)

