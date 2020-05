Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das ging richtig schief

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Aus Leichtsinn und Abenteuerlust fuhr gestern Abend ein 18-Jähriger mit seinem geländegängigen Auto auf das umfriedete Gelände vom Kieswerk in Stotternheim. In der Folge testete der Fahranfänger seinen Daihatsu Feroza auf Herz und Nieren und fuhr durch den Kiessee. Da das Fahrzeug nicht schwimmtauglich war und der Untergrund im See nachgab, fuhr sich der Pkw fest. Aus eigener Kraft konnte der 18-Jährige sein Gefährt nicht befreien, so dass im Nachgang schwere Geräte mit Seilwinde zum Einsatz kamen um den Pkw zu bergen. Neben dem Drama um das Auto handelte sich der junge Mann auch Ärger mit dem Betreiber des Kieswerkes ein. Er kassierte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell