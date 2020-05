Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jungfernfahrt ging in die Hose

Erfurt (ots)

Die erste Fahrt mit seiner neu erworbenen S51 ging gestern Nachmittag für einen 25-Jährigen gehörig schief. Als er von einem Parkplatz in Kühnhausen fuhr, zog er aufgrund mangelnder Fahrerfahrung zu stark die Vorderradbremse. Er stürzte mit seinem Leichtkraftrad und verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für seine beschädigte Simson geht es nun wohl erst einmal in die Werkstatt. (JN)

