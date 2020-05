Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alter Bekannter

Sömmerda (ots)

Nicht zum ersten Mal ließ sich ein 21-Jähriger in Sömmerda einschließen. Der Plan ging für den Mann gestern Morgen aber nicht auf. Diesmal hatte er sich in einem Begegnungszentrum unbemerkt versteckt und sich einschließen lassen. Als er dann im Objekt versehentlich Alarm auslöste, flog der Schwindel auf. Der junge Mann gab an, jemanden gesucht zu haben. Da er diese Masche aber bereits mehrfach nutzte, um in aller Ruhe Diebstähle zu begehen, muss der Wahrheitsgehalt noch überprüft werden. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts. Die Ermittlungen dauern noch an. (JS)

