Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung

Erfurt (ots)

In der Rosa-Luxemburg-Straße und in der Magedurger Allee zündeten Unbekannte heute Nacht einen Altkleidercontainer, Papiertonnen und eine Litfaßsäule an. Zwischen 02:25 und 02:35 Uhr wurden die Sachen in Brand gesetzt. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zu dem Brandstifter laufen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Nummer 0117203 entgegen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell