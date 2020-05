Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben eingeschlagen

Erfurt (ots)

Gestern Mittag wurden in der Innenstadt die Scheiben von drei Fahrzeugen beschädigt. Die Unbekannten schlugen die Scheiben ein und gelangten so an die Wertgegenstände in den Autos. Die Diebe stahlen Handtaschen mit Bargeld, Dokumente und Handys. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der entstandene Sachschaden ebenfalls. (JS)

