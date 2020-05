Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Endstation Sackgasse

Sömmerda (ots)

Heute Nacht wollten Beamte der Polizei Sömmerda einen Mopedfahrer kontrollieren. Der 30-Jährige flüchtete, landete aber in einer Sackgasse. Dort konnte der Mann derart in die Enge getrieben werden, dass er von seinem Moped springen und zu Fuß flüchten musste. Dabei rannte er einen Außenspiegel des Streifenwagens ab. Schließlich konnte er gestellt werden. Schnell war klar, warum der Mopedfahrer versucht hatte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Der 30-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, an der Simson waren abgelaufene Kennzeichen angebracht, er stand unter Drogen und hatte Böller ohne Prüfzeichen dabei. (JS)

