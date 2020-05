Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handy geraubt

Erfurt (ots)

Einem 16-Jährigen wurde am Freitagnachmittag in der Unterführung an der Kranichfelder Straße das Handy geraubt. Der Teenager begegnete einem entfernten Bekannten. Dieser bat den Jugendlichen, kurz sein Handy nutzen zu dürfen. Der 16-Jährige übergab dem 22-Jährigen das Smartphone. Als er dieses schließlich wieder haben wollte, weigerte sich der Bekannte und schlug den Jüngeren mit der Faust ins Gesicht. Bevor der Jugendliche die Polizei informierte gelang es Freunden bereits das Telefon von dem 22-Jährigen zurück zu holen. Die Ermittlungen gegen den jungen Mann laufen. (JS)

