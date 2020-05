Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Kellereinbrüchen im Stadtgebiet von Erfurt. Nach ersten Erkenntnissen wurde alles gestohlen was nicht niet- und nagelfest war. So stahlen die Diebe Bier, Werkzeuge, zwei Radsätze, Werkzeuge, Fahrradteile und Bekleidung. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Manch einer hatte Glück. Hier blieb es lediglich bei Sachbeschädigungen da es die Langfinger nicht schafften die Schlösser der Kellerabteile zu knacken. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell