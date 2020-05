Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zaun durchtrennt

Erfurt (ots)

Freitagmorgen stellten Mitarbeiter einer Firma in Kerspleben fest, dass sich Unbekannte Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Die Diebe hatten den Zaun durchtrennt und gelangten so an zwei Lagercontainer, sowie diverse Gitterboxen. Sie knackten die Schlösser und stahlen unterschiedliche Kabel, in verschiedenen Ausführungen. Wie hoch der Wert der Beute ist, kann noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. (JS)

